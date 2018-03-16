الإنذار المبكر يُحَذر أهالي الشمالية: رياح وغبار حتى هذا الموعد

المواطن- الشمالية

حذَّر الإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية في الحدود الشمالية وتحديدًا عرعر ورفحاء والمناطق المجاورة لها.

وأوضح الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مساء اليوم الجمعة، أن نشاط الرياح سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

ولفت الإنذار المبكر إلى أن الحالة ستنتهي يوم غد السبت في تمام الخامسة صباحًا.

وتوقعت الأرصاد في وقت سابق أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم غد السبت على مناطق الشرقية، والرياض، والحدود الشمالية والجوف.

وتابعت إنه سيحدث انخفاض في درجات الحرارة يطرأ على شمال وشمال غرب المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير ونجران.







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