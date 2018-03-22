الإنذار المبكر يُنبه.. أمطار رعدية على عدة مناطق حتى المساء

المواطن - مكة المكرمة

نبَّه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على جازان وعسير والباحة والطائف بمنطقة مكة.

وأوضح الإنذار المبكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الخميس، أن الحالة تبدأ في منطقة جازان، الساعة الرابعة عصر اليوم، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً.

أما في منطقتي عسير والباحة، والطائف والمرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، فتبدأ الحالة في الساعة الواحد ظهر اليوم، وتنتهي في الساعة الثامنة مساءً، بمشيئة الله.







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