الإيسيسكو تدعو العالم الإسلامي إلى تمكين المرأة للنهوض بالمجتمع

المواطن - متابعة:

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدول الأعضاء والمؤسسات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، اليوم، إلى تمكين المرأة للإسهام فـي بناء المجتمع والنهـوض به، وتكثيف الجهود للحفاظ على حقوقها.

وذكر البيان الصادر عن المنظمة، اليوم، من مقرها بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، أنَّ “هذه المناسبة تأتي لتسليط الضوء على الظروف التي تعيشها المرأة في مختلف دول العالم، وعلى الصعوبات التي تتعرض لها، والخروج بتوصيات ومقترحات وأفكار من شأنها تحسين أوضاعها، والحـد من الانتهاكات التي تطال حقوقها، من أجل تمكينها والنهوض بها، وجعلها فاعلة ومنتجة وقادرة على الإسهام في بناء مجتمع مزدهر”.

كما دعت الإيسيسكو في بيانها، المجالس التشريعية والمؤسسات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء، إلى تعزيز الإطار القانوني والسند الحقوقي في معالجة قضايا المرأة في المناطق كافة، مع التركيز على المدن والقرى النائية.







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