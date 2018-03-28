الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إيران بسبب صواريخها الباليستية

المواطن - متابعة

اقترب الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات جديدة على نظام الملالي بسبب ترسانة الصواريخ الباليستية التي تهدد بها الأمن الإقليمي في المنطقة.

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت قبل أيام فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في سوريا واليمن، لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

وأرسلت الدول الثلاث وثيقة مشتركة إلى عواصم الاتحاد الأوروبي، لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج إلى موافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني مهلة 4 أشهر تنتهي في مايو المقبل لسد ثغرات الاتفاق النووي وإعادة التفاوض لا سيما حول تفتيش المواقع العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية، فضلاً عن دور إيران الإقليمي المزعزع للاستقرار ودعم الجماعات المسلحة في لبنان وسوريا واليمن وأماكن أخرى.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :