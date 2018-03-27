الاتحاد الأوروبي يدين صواريخ الحوثي: عمل استفزازي يقوض الحلول السلمية

المواطن - واس

أدان الاتحاد الأوروبي، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية.

وقالت كاثرين راي، المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان صدر اليوم “إن هذا الاعتداء يعد عملاً استفزازيًا يتعارض مع دعوات المجتمع الدولي لحل سلمي شامل للأزمة اليمنية”.

وأكدت ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيس في هذا الشأن.

ودعت أطراف النزاع في اليمن إلى سرعة استئناف المفاوضات السياسية لحل الأزمة اليمنية، محذرة من أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.







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