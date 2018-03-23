الاتحاد الأوروبي ينتظر استثناء أميركيا من الرسوم الجمركية

المواطن - واس

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من الحكومة الأمريكية تأكيدًا رسميًا على استثناء أوروبا من القيود الجمركية المعلنة في الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عقب مشاورات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه لا يمكن الجزم على نحو واضح بكيفية مسار القرارات حاليًا.

وذكرت ميركل أنه إذا تم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، فإن التكتل سيرد على ذلك، موضحة أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ رد فعل عندما يرى أن قواعد التجارة العالمية انتُهكت.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن قمة الاتحاد الأوروبي لم تتخذ حتى الآن رد فعل مشترك بسبب عدم التأكد من استثناء الاتحاد من القيود الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على واردات الصلب والألومنيوم.







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