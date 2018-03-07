الاتحاد الإنجليزي يخطط لمعاقبة جوارديولا لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

يخطط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمعاقبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حذر جوارديولا من عدم ارتداء أي شعارات سياسية خلال مباريات مان سيتي في الدوري الإنجليزي أو في أي مسابقة أخرى خلال الفترة الماضية.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية إنه بعد رؤية جوارديولا مرتديًا زهرة صفراء تشير إلى استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، فإن الاتحاد الإنجليزي يخطط لمعاقبة المدرب الإسباني عن طريق تغريمه ماليًا.

وكان جوارديولا تحدث في العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية عن أمنيته باستقلال إقليم كتالونيا عن مملكة إسبانيا، مضيفًا أنه يجب احترام الديمقراطية واحترام المطالبات السلمية لشعب إقليم كتالونيا.







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