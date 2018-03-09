الاتحاد الإنجليزي يعاقب جوارديولا لتعاطفه مع معتقلي كتالونيا

المواطن- عبدالناصر سيد

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فرض عقوبة على الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لاستخدامه شعارات سياسية بمواجهات الفريق في المباريات المحلية سواء بالدوري الممتاز أو الكأس.

ووفقًا لوسائل إعلام إنجليزية، فرض الاتحاد الإنجليزي غرامة 20 ألف جنيه إسترليني لوضعه شارة صفراء خلال مباريات الفريق المحلية، التي ترمز لتضامنه مع المعتقلين السياسيين في إقليم كتالونيا بإسبانيا.

وأظهر جوارديولا أكثر من مرة تعاطفه مع كتالونيا ورغبته في الانفصال عن إسبانيا، وقام بوضع شارة صفراء بعد اعتقال عدد من السياسيين بالإقليم.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد حذَّر جوارديولا من قبل بسبب ارتدائه للشارة لأن اللوائح الإنجليزية ترفض الشعارات السياسية في المباريات.

وأجرى إقليم كتالونيا، مطلع أكتوبر 2017، استفتاء انفصال عن إسبانيا، وفي إثره أعلن البرلمان المحلي بالإقليم في 27 من الشهر نفسه، استقلاله عن البلاد من جانب واحد.







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