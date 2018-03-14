الاتحاد الإنجليزي يُعلق على مقاطعة المونديال.. ماذا قال؟

المواطن – مروة نبيل

علق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على قرار المسؤولين البريطانيين الرفيعين وأفراد العائلة الملكية بعدم حضور مباريات كأس العالم 2018، المُقرر إقامتها شهر يونيو المقبل في روسيا؛ بسبب قتل موسكو لعميل مزدوج بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: “الاتحاد الإنجليزي سوف يعمل بقرب من الحكومة البريطانية في الأمور المتعلقة بخصوص مشاركتنا في بطولة كأس العالم في روسيا يونيو المقبل وتصفيات كأس العالم للسيدات بذات الشهر”.

وأضاف في بيانه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أولويتنا في كل مباريات إنجلترا التأكيد على الأمن وأمان الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، كما هو الحال في الأمور المعتادة”.

واختتم المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإنجليزي البيان قائلًا: “سنتخذ كل الإرشادات السياحية من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث (الاتحاد الذي يضم دول المملكة البريطانية)”.

وأكدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، أن المسؤولين البريطانيين الرفيعين وأفراد العائلة الملكية لن يحضروا منافسات مونديال روسيا، وشددت خلال كلمتها أمام مجلس العموم البريطاني أن بلادها منحت 23 دبلوماسيًّا روسيًّا مهلة أسبوع واحد لمغادرة البلاد.

وكانت لندن أمهلت روسيا أمس حتى منتصف الليل لتقديم تفسير لتسميم العميل سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من مارس الجاري، إلا أن موسكو لم تستجب للتهديد البريطاني.







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