الاتحاد الإيطالي يكشف النقاب عن موعد ديربي الغضب

المواطن – متابعة

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم النقاب عن الموعد الجديد لإقامة ديربي ميلانو، الملقب بديربي الغضب، بعدما تم تأجيله، بعد الوفاة المفاجئة لقائد فيورنتينا دافيدي أستوري الشهر الجاري في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإيطالي.

وتم تأجيل إعلان موعد إقامة الديربي؛ بسبب ارتباط إيه سي ميلان بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وبعدها تم الإعلان عن الموعد الجديد بعد خروج إيه سي ميلان من البطولة القارية، ليواجه الإنتر يوم 4 إبريل القادم على ملعب سان سييرو.

وسيكون موعد المباراة في وقتٍ مُبكر، لتكون بعيدة عن توقيت إقامة مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإنه لا يجوز إقامة مباريات في الدوريات المحلية المختلفة في نفس توقيت مباريات دوري الأبطال؛ لضمان الحصول على أكبر نسبة مشاهدة على مستوى العالم.







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