الاتحاد السعودي يقدم دعمًا ماليًّا للأندية في حالة واحدة

المواطن – الرياض

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على تقديم دعم مالي للأندية المحترفة الراغبة في تعيين مكتب محاماة متخصص في التعامل مع القضايا أمام الجهات الدولية.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن مجلس إدارة الاتحاد السعودي وافق على تقديم دعم مالي محدد للأندية المحترفة، وذلك في حال رغبتها تعيين أحد مكاتب المحاماة المتخصصة بالقانون الرياضي، وذات الخبرة في التعامل مع القضايا الدولية للحصول على خدماتها تجاه القضايا المقامة أمام الجهات القضائية الرياضية الدولية.

وأكد الاتحاد السعودي، في تعميم أرسله للأندية المحترفة، أن هذا الدعم يأتي في إطار متابعة واهتمام الاتحاد لشؤون الأندية، وحرصه على دعمها في اتباع الإجراءات القانونية السليمة التي تكفل لها الحفاظ على حقوقها ومكتسباتها.

وأوضح الاتحاد بأنه سيتم التطرق لآلية الحصول على الدعم المالي المشار إليه خلال ورشة العمل التي ستقام يوم الأحد المقبل والخاصة بقضايا الأندية.







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