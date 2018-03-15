الاتحاد السعودي يُفسر قرار عدم مشاركة لاعبي الأخضر مع الأندية

المواطن - مروة نبيل

فسر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، السبب الرئيسي الذي دفعه لعدم مشاركة لاعبي الأخضر مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكد الاتحاد السعودي أن قراره بعدم مشاركة لاعبي المنتخب في المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين جاء لارتباط لاعبي الأخضر بالبرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها روسيا في شهر يونيو المقبل، والمُعلن عنه مسبقًا، ولحاجة المنتخب في أن يكون في أتم جاهزيته قبل الدخول في الاستحقاق العالمي.

ويُشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن مصلحة المنتخب الوطني الأول هي الدافع الرئيسي لهذا القرار، وهي المصلحة التي يتشارك فيها الجميع، من أجل ظهوره بالصورة التي يتطلع لها محبو الأخضر.

وتأهلت أندية الأهلي، الفيصلي، الباطن والاتحاد، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وستُقام مباريات هذه المرحلة نهاية الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لخوض المرحلة الثالثة الإعدادية لمنافسات كأس العالم 2018، وسيخوض الأخضر خلالها مباراتين وديتين أمام أوكرانيا وبلجيكا.

وكان المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، محمد الشيخ، قد أكد في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن قائمة المنتخب السعودي سيتم يوم الجمعة المقبل، وبعد انضمام اللاعبين وإجراء الفحوص الطبية سيتوجه الأخضر إلى إسبانيا.

وتابع تصريحاته قائلًا: “مدرب الأخضر خوان بيتزي لديه تصور كامل عن لاعبي المنتخب، واللاعبين السعوديين المحترفين الذين تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب سيشاركون في المباريات المجدولة في أيام الفيفا”.







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