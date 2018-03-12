الاتحاد يحتاج لتغيير الإدارة واللاعبين.. وهذا هو الكلاسيكو السعودي الوحيد

المواطن - مروة نبيل

لا يزال تراجع أداء ونتائج الفريق لكرة القدم بنادي الاتحاد هو المسيطر على الوسط الرياضي في الوقت الحالي، خاصة أن العميد أصبح في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد خسارته أمام النصر؛ ما ساهم في توجيه الانتقادات إليه.

وقال الناقد الرياضي جمال عارف: “من دون مجاملة وتعصب أكثر فريقين حققا بطولات هما الهلال والاتحاد، والكلاسيكو السعودي بينهما فقط.. أي اتحادي يستطيع أن يتكلم عن فريقه بكل ثقة وفقاً للإنجازات دون أي استنقاص من الأندية الأخرى”.

وتابع عارف: “تغيير المدرب الاتحادي يأتي وفقاً لتوجه الإدارة القادمة برئاسة نواف المقيرن، لكن حاليًا ليس الوقت المناسب لفتح موضوع المدرب.. ليس لدي أي مشكلة مع سييرا، ومَن فتح موضوعه هو رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع ولست أنا أو الزميل خميس الزهراني”.

ورد جمال عارف على مغرد خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “لست منبطحًا للهلال لأجل عادل التويجري ولا نكره الأهلي .. هل هناك أهلاوي يتمنى للاتحاد تحقيق بطولة؟!”.

وتحدث الناقد الرياضي عادل التويجري عن مشاكل الأندية قائلًا: “الأندية تحتاج لحلول جذرية وخاصة الاتحاد الذي يعاني من أزمات مالية كبيرة.. إبرة البنج لن تحل المشاكل لكنهم يحتاجون للموازنة المالية”.

وأضاف التويجري خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري” قائلًا: “الاتحاد عينه على بطولة كأس الملك والحديث عن سييرا لا يجب أن يكون إلا بعد نهاية الموسم حتى لو اتخذ القرار بإقالته نهاية الموسم”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي غرم العمري لبرنامج “أكشن يا دوري”: “الاتحاد يمر بظروف سيئة جدًا، ويحتاج لتغيير الإدارة واللاعبين والمدرب، والأهم حل المشاكل المالية قبل كل شيء”.







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