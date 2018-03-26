الاتحاد يواجه أُحد وديًّا اليوم

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أُحد وديًا، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباريات العميد المقبلة في كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لمباراة ودية اليوم أمام أُحد على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مُشددًا على أن اللقاء سيكون مغلقًا أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد لعب مباراة ودية أمام الفيصلي قبل بضعة أيام، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل في اللقاء الذي أُقيم على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أيضًا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين بعيدًا عن الجماهير ووسائل الإعلام، من أجل إعداد اللاعبين وتجهيزهم جيدًا قبل استئناف المسابقات مُجددًا.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراة هامة أمام نظيره الباطن، يوم السبت المقبل الموافق 31 من شهر مارس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة.







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