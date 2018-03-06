الاتحاد يُنهي رقمًا سلبيًا في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في إنهاء رقم سلبي؛ ظل يُلاحقه لأكثر من 4 مباريات في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من العودة إلى التسجيل في منافسات الدوري السعودي للمحترفين خلال مباراة التعاون التي أُقيمت، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لهز الشباك بعد 375 دقيقة لم يستطع أن يُسجل خلالها أي هدف، ليكون بذلك أكثر فرق المسابقة المحلية صيامًا عن التهديف في منافسات هذا الموسم، وفقًا لحساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”.

وعلى الرغم من نجاح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في العودة لهز الشباك بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنهم فشلوا في تحقيق التعادل أو الفوز على التعاون، وخسر العميد بخماسية على ملعبه ووسط جمهوره.

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره التعاون، مساء أمس الاثنين، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هدفًا مبكرًا في شباك التعاون عن طريق لاعبه فهد الأنصاري، ليُنهي صيام العميد التهديفي في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن سيدريك أميسي سجل التعادل لسكر القصيم بعد 4 دقائق فقط.

وأحرز عبد الفتاح آدم هدف التعاون الثاني في مرمى الاتحاد في الدقيقة 13، قبل أن يُضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في شباك العميد في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول من مباراة الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين بتقدم سكر القصيم بثلاثية.

ومع بداية الشوط الثاني نجح نجم نادي الاتحاد أحمد العكايشي، في تقليص الفارق وهز شباك التعاون في الدقيقة 62، قبل أن يرد سكر القصيم بهدف للاعبه سيدريك أميسي في الدقيقة 77، واختتم سعيد الدوسري أهداف التعاون في مرمى العميد في الدقيقة 94.







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