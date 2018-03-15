الاتفاق يفقد 7 لاعبين بسبب كأس العالم 2018 والمنتخب الأولمبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استدعاء 7 لاعبين من أجل المشاركة مع الأخضر سواء مع الفريق الأول؛ استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 أو المنتخب الأولمبي.

وقال حساب الاتفاق الرسمي على “تويتر”: “اختيار لاعب الاتفاق محمد الكويكبي للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني المقام في إسبانيا وبلجيكا الذي يمثل المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 “.

وتابع حساب فارس الدهناء على موقع التدوينات القصيرة: “المنتخب العراقي يستدعي مدافع الاتفاق أحمد إبراهيم للمشاركة في البطولة الرباعية الودية والمقامة في مدينة البصرة من الفترة 19 – 27 مارس 2018”.

وأضاف نادي الاتفاق في تغريدة أخرى: “اختيار سلمان السعيد وفيصل أبوبكر ومحمد الزبيدي وسعد السلولي ونواف أبو عامر للمعسكر الإعدادي في جدة لمنتخب المملكة الأولمبي من الفترة 19 – 27 من مارس 2018 ضمن أيام الفيفا الدولية”.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد أعلن عن قائمة أسماء اللاعبين المختارة وذلك للالتحاق بمعسكر الأخضر في إسبانيا وبلجيكا؛ استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 الذي سينطلق بعد غد السبت.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 تواجد اسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق محمد الكويكبي، الذي ظهر بمستوى مميز مع فارس الدهناء خلال الفترة الماضية وآخرها مباراة الهلال.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 مع روسيا، وأوروجواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية في المونديال أمام أصحاب الأرض.







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