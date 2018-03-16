الاتفاق يُهنئ الشهري ويكشف سبب الموافقة على رحيله

المواطن – مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، خالد الدبل، على تهنئة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سعد الشهري، بعد توليه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي الاتفاق عبر “تويتر”: “قدَّم خالد الدبل، رئيس مجلس الإدارة، شكره للمدرب، سعد الشهري، لما قدمه من عمل متميز في خدمة ناديه، منذ التعاقد معه، متمنيًا استمرار نتائجه المميزة مع الفريق، خلال الجولتين المتبقيتين، في الدوري السعودي للمحترفين”.

وتابع البيان الذي نشره حساب نادي الاتفاق الرسمي على “تويتر”: “بارك رئيس الاتفاق للشهري، ثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم به، من خلال التعاقد معه لتدريب المنتخب الأولمبي، مؤكداً أن ذلك يأتي تأكيداً للقيمة الفنية والمهنية، التي يتمتع بها”.

وأضاف: “وأكد الدبل أن مجلس الإدارة لبى رغبة إدارة الاتحاد السعودي بالتعاقد مع الشهري، انطلاقاً من إيمانه بأن المنتخبات الوطنية، تأتي على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن الاتفاق، كان وسيبقى أحد أهم الدعامات المهمة للمنتخبات”.

واختتم البيان: “تمنى رئيس الاتفاق لسعد الشهري النجاح في مهمته مع المنتخب الأولمبي، مشدداً على ثقته به، حيث أثبت قيمته الفنية في العديد من تجاربه الماضية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات”.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، عن تعاقده مع مدرب نادي الاتفاق سعد الشهري لتدريب المنتخب الأولمبي لمدة عام قابل للتجديد.

وسيتولى سعد الشهري تدريب المنتخب الأولمبي في معسكره في مدينة جدة في الفترة من 19 إلى 27 مارس الجاري؛ حيث سيخوض الأخضر مباراتين وديتين مع المنتخب المصري الأولمبي.

وبعد معسكر جدة سيعود سعد الشهري لقيادة الاتفاق في المباريات المتبقية في الدوري السعودي، ثم يبدأ مهمته الرسمية كمدرب للمنتخب الأولمبي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :