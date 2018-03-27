الاستثمار في جيل 2030 أهم أهداف منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي في نيويورك

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة على حد سواء، إلى منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الأميركي والذي يعقد اليوم في نيويورك، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.

أجندة منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي

ويبدأ المنتدى وفقا للأجندة المعلنة بكلمة قصيرة وتصريحات من جانب المسؤولين التنفيذيين للشركات الموجودة بالمنتدى السعودي الأميركي وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الولايات المتحدة، ثم يبدأ فعالياته بكلمة رئيسية لوزير المالية محمد الجدعان، ثم الانتقال إلى بنود الأجندة الموضوعة بالمنتدى.

وبعد ذلك تبدأ الجلسة العامة تحت عنوان “عصر التحول – من الرؤية للتنفيذ”، حيث يسعى منتدى الرؤساء التنفيذيين إلى تعزيز العلاقات التجارية السعودية – الأميركية من خلال توفير منصة تحقق بعض الأهداف مثل تعزيز التجارة الثنائية، كسر الحواجز لتوثيق الروابط الاقتصادية، التعرف ومناقشة الشراكات القابلة للتنفيذ وفرص الاستثمار، تبادل الأفكار، الخبرات المؤثرة لتسهيل أفضل الممارسات، وتوسيع الفهم والوعي الثقافي.

وتنطلق الجلسة الأولى بعنوان الاستثمار في الجيل القادم 2030، وهي بقيادة جيرارد باكير رئيس تحرير صحيفة وول ستريت جورنال، ثم الجلسة الثانية بعنوان “السعوديات إلى مستويات جديدة”، وتدير الجلسة هادلي جامبل الصحفية في شبكة CNBC الأميركية، أما الجلسة الثالثة بعنوان “الطريق إلى القطاعات الناشئة للسعوديين”، ويدير الجلسة ديفيد ويستن من شبكة بلومبيرغ.

الجلسة الرابعة تأتي بقيادة ياسر الرميان مدير صندوق الثروة السيادي، وهي مقابلة بعنوان “إنشاء قوة استثمارية”، ثم الجلسة الختامية لمنتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي.

محاور منتدى الرؤساء التنفيذيين – رؤية 2030

سوف يركز المنتدى على الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تطبقها المملكة ضمن رؤية 2030 من خلال التركيز على أن المملكة دولة قوية ومستقرة سياسياً واقتصاديا وذات أهمية استراتيجية اقليمية ودلوية.

ومن خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ، تعمل المملكة على تعزيز اقتصادها ، وإدخال إصلاحات حقيقية وضمان التحول الاجتماعي التدريجي – بما في ذلك إطلاق العنان لإمكانيات الشعب السعودي والانتقال إلى مستقبل مزدهر للبلد والمنطقة الأوسع كما أن رؤية 2030 ليست مجرد فكرة طموحة، إنها خارطة طريق لمرحلة تحول تخلق الفرص لجميع المواطنين السعوديين ، وتحتفي بالابتكار والإبداع وتكافئه ، وتعيد التسامح وتدعم أهمية التنوع.

كما أن المملكة حليف تجاري مهم للولايات المتحدة وتقع في موقع جغرافي استراتيجي في قلب العالمين العربي والإسلامي فهي تفتح ابوابها للاسثتمار والتجارة ، وتركز على نمو وازدهار المجتمع السعودي.

ويؤكد المنتدى على أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أعمق بكثير من مجرد الصفقات النفطية والدفاعية كما يعمل على توسيع الجهود لتعزيز روابط التبادل التجاري والاستثمار بين الدولتين.

وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بالتركيز على قطاعات التقنية والطاقة المتجددة والترفيه والسياحة.

كما سيقوم المنتدي بمراجعة أولويات المملكة في استثماراتها القادمة في قطاعات مختلفة بالولايات المتحدة التي تشمل قطاعات الطاقة والطاقة الملتجددة والصحة والتقنية مع التركيز على أهمية التنويع في مجالات الاقتصاد تطبيقًا لرؤية 2030، وأهمية توطيد العلاقات الاقتصادية البلدين.

يذكر أن قمة الرؤساء التنفيذيين التي أقيمت في الرياض مايو 2017م جذبت أكثر من 30 رئيسًا تنفيذيًا من شركات أميركية ضخمة.‎







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