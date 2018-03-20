الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت مديرية الأمن العام ممثلة في شؤون التدريب نتائج القبول المبدئي لوظيفة (جندي/ نساء) عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت مديرية الأمن جميع المرشحات للقبول المبدئي إحضار المستندات التالية:

أصل بطاقة الأحوال المدنية وصورة منها. صورة من كرت العائلة. أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها. أصل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم أو الدورة التدريبية والسجل الأكاديمي، وصورة مصدقة من الجهة المشرفة عليها. ملف علاقي بلاستيك ترتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه. الحضور الساعة السابعة صباحًا في الموقع المحدد في استمارة القبول المبدئي.

يذكر أن الأمن العام كان قد أعلن في أواخر الشهر الماضي فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة فأعلى وفق عددٍ من الشروط.

وأشار الأمن العام إلى أنه سيتم تعيين المقبولات بعد التخرج في “الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة، الشرقية”.

وأشار الأمن العام إلى أنه لمعرفة نتيجة القبول، يمكن الدخول عبر الرابط التالي (هنا)







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