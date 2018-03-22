الالتزام بخفض إنتاج النفط يسجل مستوى قياسيًّا

المواطن- متابعة

أكدت لجنة مشتركة أن التزام أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين باتفاق خفض إنتاج النفط سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا جديدًا في فبراير، وهو ما يشير إلى أن زيادة في سعر الخام لم تضعف الامتثال.

وأوضحت أوبك، خلال بيان لها، أن المنتجين الذين يشملهم الاتفاق نفذوا تعهدات خفض الإنتاج بنسبة بلغت 138% الشهر الماضي، وهو مستوى قياسي حيث يهدف اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين بدأ تنفيذه في يناير/ كانون الثاني 2017 إلى امتصاص تخمة في المعروض العالمي من الخام.

وكان خفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات النفطية في الاقتصادات المتقدمة إلى متوسطها لخمس سنوات. وفي فبراير كانت تلك المخزونات أعلى من هذا المتوسط بنحو 44 مليون برميل، بحسب ما قالته أوبك، وهو ما يظهر أن المجموعة اقتربت من تحقيق هدفها.







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