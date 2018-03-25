الانتهاء من مشروع تأهيل بئر زمزم وافتتاح صحن المطاف

المواطن - مكة المكرمة

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس استكمال الاستعدادات النهائية لإتمام مشروع تأهيل بئر زمزم وافتتاح صحن المطاف في المسجد الحرام بشكله النهائي، وذلك بعد ما تم استكمال مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم وسيكون الافتتاح بعد غدٍ الثلاثاء.

وبيَّن أن المشروع انطلقت أعماله في شهر صفر الماضي، بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع، شارك فيه قرابة 40 من أفضل المعدات الحديثة وقرابة 1000 عامل من المهندسين والفنين والمتخصصين، وتكون من ثلاث مراحل، وبلغت مساحة الرخام المزال من المشروع في صحن المطاف قرابة 2000 متر مربع.

وأضاف أن الرئاسة ممثلة في إدارة المشاريع قامت طيلة الـ6 أشهر الماضية بمتابعة أعمال المشروع على مدار الساعة، ليتم الانتهاء منه في موعده المحدد وعبر الخطة المرسومة له قبل حلول شهر رمضان المبارك.







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