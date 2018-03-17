البابا تواضروس: ولي العهد يقدّم صورة عصرية منفتحة للمملكة

المواطن- عبدالرحمن دياب

أشاد بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر البابا تواضروس الثاني بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرًا أنه يقدّم صورة عصرية منفتحة للمملكة.

وقال البابا تواضروس الثاني، في حوار خاص على شبكة قنوات MBC، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر في بدايات شهر مارس الجاري كان لها أثر عميق، بالرغم من قصر مدتها.

وتابع البابا تواضروس أن لقاءه بولي العهد يُمثل امتدادًا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين المملكة ومصر، مشيرًا إلى وجود ملايين المصريين ومن بينهم أقباط يعيشون في المملكة ويعملون بها.

وتابع: إن “زيارة ولي العهد أسعدتنا كثيرًا، وأعجبت جدًّا بشخصيته وابتسامته، واطلاعه وتفهمه للتاريخ والأحداث الجارية”.

ولفت البابا تواضروس الثاني إلى أنه سبق وزار عدة دول عربية كثيرة منها: الإمارات وليبيا والأردن والسودان والكويت ولبنان وسوريا والجزائر، مؤكداً أنه سيزور المملكة حين يحين الوقت المناسب لذلك.







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