البابا تواضروس يكشف تفاصيل لقائه مع ولي العهد

المواطن- الرياض

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن لقاءه اليوم الاثنين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يتطرق إلى أوضاع المصريين الأقباط العاملين في السعودية، ولكنه قدم الشكر على احتضان والعناية بكل الجنسيات الموجودة، وخاصة المصريين في السعودية.

وأكد البابا تواضروس، خلال كلمته بعد لقائه ولي العهد، أنه لا صحة لبناء أول كنيسة في المملكة.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مدينة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات الاقتصادية، وذلك بحضور الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية.

واستمع الرئيس المصري وسمو ولي العهد، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، إلى عرض حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يهدف لتحويل مصر إلى مركز تجاري لوجيستي عالمي، وما يوفره من فرص استثمارية ضخمة في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية.

وتناول العرض الآفاق الواسعة التي توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع “نيوم” على ساحل البحر الأحمر، بحيث يصبحان قبلة للتجارة العالمية.

كما شاهد الرئيس المصري وولي العهد، عرضًا حول مشروع أنفاق قناة السويس وتطورات تنفيذها، التي تشمل التخطيط لإنشاء نفق لربط سيناء بباقي الأراضي المصرية، وتعزيز حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء.

بعد ذلك صحب فخامة الرئيس المصري، سمو ولي العهد في جولة تفقدية لأنفاق أسفل قناة السويس، والمصممة لاختصار زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط، بدلًا من الانتظار لأيام.

كما شملت الجولة التفقدية مدينة الإسماعيلية الجديدة في الشاطئ الشرقي لقناة السويس التي توفر مشروعات إسكانية رائدة.

بعد ذلك قام الرئيس المصري وولي العهد، بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس، بمشاركة عدد من القطع البحرية المتنوعة، وصولًا إلى منتجع الفرسان بمدينة الإسماعيلية، حيث قاما بافتتاح المنتجع الذي يعد مشروعًا سياحيًّا متكاملًا.







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