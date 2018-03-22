الباطن حقق هذا الإنجاز الفريد في ربع نهائي كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الباطن في أن يحقق إنجازاً جيداً له وذلك بعد تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

يعد الباطن الفريق الوحيد في دور الثمانية الذي نجح في الفوز مع الاحتفاظ بنظافة شباكه بعدما هزم نادي النصر بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب جوناثان بينيتس.

وسيواجه الباطن فريق الاتحاد يوم 31 مارس الجاري، حيث ستقام المباراة على ملعب نادي الباطن.

يذكر أن نادي الباطن فاز على فريق التعاون في الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان الباطن قد فاز على التعاون بهدفين مقابل هدف يوم 10 مارس الجاري، حيث سجل لنادي الباطن كل من جوناثان بينيتس واللاعب جورج بيريرا دا سيلفا.

بينما سجل لنادي التعاون اللاعب عبد المجيد عبدالله الرويلي.

ويتواجد نادي الباطن حاليًا في المركز ال11 في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة.

وكان الباطن قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نادي النصر بثلاثية دون رد في الدوري السعودي وذلك في إطار لقاءات الجولة ال22 من عمر المسابقة، حيث أقيمت المباراة يوم 15 فبراير الماضي.

وسجل لنادي الباطن كل من جوليهرام شيتين وجورج بيريرا دا سيلفا هدفين.

سيواجه نادي الباطن في الجولة ال25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فريق الفيصلي يوم 7 أبريل المقبل، كما سيواجه الباطن نادي الفيحاء في الجولة ال26 من عمر المسابقة,







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