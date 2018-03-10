الباطن يتعادل إيجابيًّا مع التعاون في الشوط الأول بالدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

تعادل فريق الباطن مع نظيره التعاون؛ بهدف لكل منهما في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الفريقين، في الجولة الرابعة والعشرين لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ودخل التعاون اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة محاولًا تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 20 عن طريق عبدالمجيد عبدالله الرويلي من ركلة جزاء.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، إلى أن جاءت الدقيقة 42 لينجح الباطن في إدراك التعادل عبر البرازيلي جونثان بينتس.

ويحتل الباطن المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز السابع برصيد 31 نقطة.







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