الباطن يكتسح برقان الكويتي.. وتبادل الدروع التكريمية

المواطن – مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في اكتساح مضيفه برقان الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الودي الذي أُقيم، مساء الأربعاء.

واحتضن الملعب الرديف لملعب إستاد جابر الدولي مباراة الباطن وبرقان الودية، في إطار استعداداتهم للمنافسات القادمة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وبدأ الباطن مباراة برقان بتشكيل مكون من؛ خويلد عيادة، حسين حلواني، سلطان مسرحي، عبد الشكور هوساوي، نايف عيسى، جدعان مهنا، معن الخضري، مصعب العتيبي، ياسر الفهمي، جورجي سيلفا وسهو مطلق.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن سريعًا، حيث هز مصعب العتيبي شباك برقان في الدقيقة الخامسة، وسجل جورجي سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 12، وأضاف ياسر الفهمي الهدف الثالث في الدقيقة 35، وقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 40.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، خرج كل من ياسر الفهمي، نايف عيسى، مصعب العتيبي، وجدعان مهنا، ودخل الرباعي وليد حزام، لويس باولو، ماجد كنبة، وعبدالله الجوعي.

وخرج بعد ذلك كل من جورجي سيلفا، سهو مطلق، معن الخضري، عبدالشكور هوساوي، وحسين حلواني، وشارك كل من عبدالمجيد عبيد، عبدالملك ملواح، مهنا واقص، بندر ناصر، وتنغا ماتشادو، ثم خرج خويلد عيادة وشارك بندر الصايل.

وأحرز عبدالملك ملواح الهدف الرابع في الدقيقة 78، ثم أضاف عبد المجيد عبيد الهدف الخامس في الدقيقة 81، وبعد مرور دقيقتين سجل تنغا ماتشادو سادس أهداف الباطن، واختتم أهداف الفريق السماوي مهنا واقص في الدقيقة 89.

وقدمت إدارة نادي الباطن قبل المباراة الودية درع تكريمي لإدارة برقان، حيث سلم مدير الفريق منصور الظفيري درع تكريمي لإدارة النادي الكويتي؛ استلمه نائب الرئيس محمد العسكر.

وأضاف حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدارة برقان الكويتي قدمت درع تكريمي لإدارة الباطن واستلمه مدير الفريق.

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