الباطن يُلاقي السالمية الكويتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لخوض مباراة ودية أمام نظيره السالمية الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب نادي السالمية.

وسافر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بعد نهاية التدريبات الجماعية، أمس الاثنين، إلى الكويت لإقامة معسكر إعدادي هناك، سيستمر حتى يوم السبت المقبل، وذلك وفقًا لحساب الفريق السماوي الرسمي على “تويتر”.

واستغل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين، بسبب معسكر الأخضر الإعدادي؛ استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، ودخل معسكرًا في الكويت، لتجهيز اللاعبين جيدًا قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لمواجهة نظيره الاتحاد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستُقام، يوم السبت الموافق 31 من شهر مارس الجاري.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تحسين نتائجه بعد فترة التوقف الدولي، خاصة أنه يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 مواجهات، وخسارة 11 لقاء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :