البافاري يمطر شباك هامبورج بنصف دستة أهداف في الدوري الألماني

المواطن – عبدالناصر سيد

أمطر فريق بايرن ميونيخ، مرمى نظيره هامبورج بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم.

وأنهى الفريق البافاري الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثلاثية نظيفة سجلها الفرنسي فرانك ريبيري، والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي (هدفين) في الدقائق 8 و12 و19.

وأضاف البايرن ثلاثة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عبر الهولندي آريين روبين وريبيري وليفاندوفيسكي من ركلة جزاء في الدقائق 55 و81 و90.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 66 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد هامبورج عند 18 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز أوجسبورج على هانوفر بثلاثة أهداف لهدف، وهوفنهايم على فولفسبورج بثلاثية نظيفة، بينما تعادل هيرتا برلين مع فرايبورج سلبيًا.







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