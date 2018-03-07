الباقي منتحل.. سلطان بن سحيم يعلن عن حسابه الرسمي بتويتر

المواطن- الرياض

أعلن الشيخ سلطان بن سحيم، عن حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الشيخ سلطان بن سحيم، في تصريحات إلى “العربية”: إن “حسابي الرسمي الذي أطلقته هنا، وكل حساب غيره هو منتحل”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد الشيخ سلطان بن سحيم أن الأزمة بين الدول العربية وقطر ليست جديدة بل تمتد لأكثر من 30 عامًا، لافتًا إلى أن حل هذه الأزمة لن يتم ما دام استمر تميم في حكم قطر.

وأوضح ابن سحيم، في حوار له مع تركي الدخليل على قناة العربية، أن أسرة آل ثاني تتحرك بشكل قوي لتغيير الحكم في قطر؛ لأن تميم لم يغير سياسته في ظل الدعم الإخواني له.

وأضاف ابن سحيم أن التحركات التي يقوم بها في إطار أسرة آل ثاني، تهدف إلى تغيير الحكم في قطر؛ لأن تميم بن حمد يسير على نهج والده، ولم يستمع لجميع محاولات النصح التي قدمها له سلطان بن سحيم وأفراد آخرون من أسرة آل ثاني.

ونفى ابن سحيم أن يكون هناك أي دور لأسرة آل ثاني في اتخاذ القرار السياسي، أو المواقف العدائية تجاه السعودية ودول الخليج ومصر، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا منهم يرفض تصرفات تميم ووالده.

وقال: إن 60% من العائلة الحاكمة في قطر غير راضين عن سياسات الدوحة الحالية، وأكثر من 400 فرد منهم ممنوعون من السفر.







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