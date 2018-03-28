البحرين تشكو انتهاكات المقاتلات القطرية لمنظمة الطيران المدني الدولي

المواطن - واس

أعلنت مملكة البحرين أنها قدمت شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي ضد انتهاكات المقاتلات القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أمس الثلاثاء، أن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، اتخذت الإجراءات اللازمة وتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي، على ضوء الواقعة التي تم رصدها يوم أمس في حوالي الساعة 14:35 بتوقيت البحرين، حيث قامت مقاتلتان قطريتان تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم.

وارتفعت المقاتلتان تحت طائرة إماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما؛ مما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران.

وكانت الطائرة الإماراتية ارتفعت يوم أمس إلى 35 ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة، حيث إن هذا التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم.







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