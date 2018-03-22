البرازيلي بيريرا الأكثر تسديدًا على المرمى بالدوري السعودي

المواطن – الرياض

حقق البرازيلي ليوناردو رودريغيز بيريرا، المحترف في صفوف النصر، رقمًا جديدًا خلال الموسم الحالي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ويعتلي بيريرا قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا على مرمى المنافسين بإجمالي 39 تسديدة، وذلك بعد مرور 24 جولة في الموسم الحالي لدوري المحترفين.

وما زال بإمكان بيريرا زيادة غلته في التسديدات، خاصة وأن النصر أمامه مباراتان أمام الفتح والقادسية في آخر جولتين للمسابقة المحلية.

وانتقل بيريرا إلى صفوف العالمي قادمًا من الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد بين الطرفين.

وتفوق بيريرا على الفنزويلي جيلمن ريغاس المحترف في صفوف الهلال، والذي جاء في المركز الثاني بعدما نجح في تسديدة 38 تصويبة.

وجاء في المركز الثالث البراويلي إلتون خوزيه المحترف في صفوف الفتح بإجمالي 35 تسديدة، يليه التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء بإجمالي 31 تسديدة.

واحتل التونسي أحمد العكايشي المحترف في الاتحاد المركز الخامس بإجمالي 29 تسديدة.

واللافت للنظر أن غالبية الذين حاولوا التسديد على مرمى المنافسين في جميع مباريات الموسم الحالي من الأجانب، ولم تضم قائمة أكثر خمسة لاعبين تسديدًا على المرمى أي لاعب سعودي.







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