البرتغال ضد مصر وديًا.. رونالدو يخطف الفوز في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية، استعدادًا لانطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2018، بهزيمة الفراعنة في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

ظهر اللاعبين بمستوى مميز في الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية، وأهدر النجم عبدالله السعيد فرصة تسجيل هدف مميز في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من المتألق محمود حسن تريزيجيه.

وتألق قائد ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو خلال أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية، وكاد يهز الشباك في أكثر من مناسبة، إلا أن دفاع المنتخب المصري وحارس المرمى محمد الشناوي نجحوا في التعامل مع تسديداته.

وسجل رولاندو هدفًا في الدقيقة 42 من أحداث مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيطر كريستيانو رونالدو وزملائه على مجريات الشوط الثاني من مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية، إلا أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجح في استغلال تمريرة عبدالله السعيد المميزة وهز الشباك في الدقيقة 56.

واستمر رونالدو ورفاقه في الضغط على لاعبي الفراعنة في مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية، بحثًا عن هدف التعادل، وتوالت الهجمات، إلا أن الدفاع وتألق محمد الشناوي ساهما في الحفاظ على نظافة الشباك.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل في مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية في الدقيقة 93، وبعد دقيقة واحدة سجل هدف التقدم برأسية رائعة، ليخطف الفوز من الفراعنة في الوقت القاتل ويمنح منتخب بلاده انتصارًا معنويًا.

وقبل مباراة البرتغال ضد مصر الودية الدولية، انتهت مباراة السعودية وأوكرانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وخسر المنتخب الروسي بثلاثية دون رد أمام البرازيل، وفاز منتخب أوروغواي بثنائية نظيفة على التشيك.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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