البرلمان الصيني يعيد انتخاب لي كه تشيانغ رئيسًا للوزراء

الموطن - متابعة

أعاد البرلمان الصيني، اليوم الأحد، انتخاب لي كه تشيانغ رئيسًا للوزراء.

وصوَّت 2968 نائبًا لصالح إعادة انتخاب تشيانغ رئيسًا للوزراء في قاعة الشعب الكبرى ببكين، فيما صوت نائبان ضده .

يذكر أن الصينيين، انتخبوا أمس السبت، شي جينبينغ رئيساً للصين لفترة ثانية، في تصويت بالإجماع لصالحه.

وبعد أقل من أسبوع على قيام البرلمان الصيني بتعزيز سلطات الرئيس عبر تعديل الدستور وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، أعيد انتخاب جينبينغ (64 عامًا).

وأدلى قرابة ثلاثة آلاف نائب كانوا موجودين في الجلسة العامة السنوية لمجلس الشعب الصيني بأصواتهم، ليتم انتخاب جينبينغ رئيسًا للصين لفترة ثانية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :