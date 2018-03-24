البرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

المواطن - واس

يشارك البرلمان العربي بوفد من أعضاء البرلمان يضم أربعة عشر عضوًا من 12 دولة عربية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل عبد الرحمن العسومي، في متابعة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن مشاركته في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي حرصًا من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية، كما تأتي بناءً على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية وذلك في إطار مشاركة البرلمان العربي السابقة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري ومتابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة.

وأشار البيان إلى خطة العمل التي وضعها البرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث شكل غرفة عمليات في الأمانة العامة للبرلمان العربي لمتابعة فرق المتابعة، كما سيتم توزيع فرق المتابعة لتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في العاصمة والمحافظات.

وأوضح البيان أن الوفد سيقوم بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير لرئيس البرلمان العربي لرفعه للهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية.







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