البليهي: هذا هدف الهلال أمام الريان

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي، على صعوبة مباراة الزعيم أمام الريان القطري المُقرر إقامتها، يوم غد الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال نجم نادي الهلال في المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الأحد، والخاص بمباراة الزعيم والريان القطري: “نحن جاهزون لخوض مباراة الغد رغم صعوبة اللقاء”.

وتابع علي البليهي قائلًا: “الفريق يمر بمرحلة حاسمة في الجزء الأخير من الموسم بسبب ضغط المباريات”، مُضيفًا: “هدفنا غدًا تحقيق النقاط الثلاث وتحسين مركزنا في المجموعة”.

ويحتضن ملعب جاسم بن حمد، يوم غد الاثنين، مباراة الهلال ضد الريان القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الهلال ضد الريان برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل الفريق القطري المركز الثاني بـ3 نقاط.







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