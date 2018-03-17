البيئة: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

المواطن - واس:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبيَّنت الوزارة في إيجازها اليومي أن العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ عددها 10459 عينة، منها 159 حالة إيجابية، في حين جرى التخلص من 5543 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى تلقيها بلاغاً واحداً خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 4 استفسارات، منوهةً باستمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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