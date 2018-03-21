البيت الأبيض: ترامب يتطلع لاستقبال الملك سلمان

المواطن - واشنطن

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن تطلعه لاستقبال خادم الحرمين الشريفين في واشنطن خلال وقت لاحق من هذا العام.

وقال البيت الأبيض في بيان له بمناسبة زيارة ولي العهد الامير محمد بن سلمان إلى واشنطن ولقاءه الرئيس ترامب أمس إن الرئيس الأمريكي وولي العهد اتفقا على ضرورة تخفيف المعاناة في اليمن .

وأضاف البيان إن الزعيمان بحثا خطر إيران و الحوثيين في اليمن.

وكان ترامب قد أشاد بالدور الذي تقوم به المملكة في اليمن مثمنًا جهود خادم الحرمين الشريفين ومعبرًا عن تطلعه لاستقباله في واشنطن.

وقال ترامب لولي العهد: أفتقد والدكم كثيرًا إنه شخص مميز.

واكد ترامب خلال استقباله لولي العهد أمس انه سيتخذ قرارا هاما بشان الملف النووي الإيراني خلال شهر مؤكدًا ان العلاقات بين المملكة وأمريكا في أحسن أحوالها وهي أحسن من أي وقت مضى.







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