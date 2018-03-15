البيت الأبيض: نتوقع اعتماد الكونغرس تعيين بومبيو وزيرًا للخارجية دون عقبات

المواطن - متابعة

عبَّر البيت الأبيض عن تطلعه إلى أن يوافق الكونغرس على قرار تعيين مدير المخابرات المركزية مايك بومبيو، في منصب وزير الخارجية خلفًا للوزير السابق ريكس تيلرسون.

وقال البيت الأبيض: نتوقع من الكونغرس اعتماد بومبيو وزيرًا للخارجية دون عقبات .

وكان ترامب قد أقال وزير خارجيته الأول بعد أكثر من 14 شهرًا من الخلافات بين البيت الأبيض والخارجية .

وفي أول تصريح له قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الجديد، إن قيادة ترامب جعلت أميركا أكثر أمانًا.

واتخذ ترامب قراره بتعيين وزير جديد دون إعلام الوزير السابق أو مناقشة الأمر معه؛ حيث علم تيلرسون بخبر إقالته من تغريدة الرئيس ترامب.







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