البيت الأبيض يستعد لاستقبال ضيفه الكبير محمد بن سلمان

المواطن- الرياض

أكد موفد قناة الإخبارية إلى أميركا، فيصل الغامدي، أن البيت الأبيض يستعد لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يزور واشنطن بدعوة خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد الغامدي على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحظى باحترام كبير في المجتمع الأميركي بعد نجاحه في إحداث حراك في المجتمع السعودي.

وكشف وزير الخارجية عادل الجبير عن جانب من تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة والتي بدأت اليوم.

وقال الجبير: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى الولايات المتحدة اليوم ١٩ مارس، وتستمر زيارته إلى ما يقارب أسبوعين سيقوم خلالها بزيارة ٧ مدن، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين”.

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أعلن اليوم أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2/ 7/ 1439هـ الموافق 19/ 3/ 2018م، في زيارة رسمية للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.







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