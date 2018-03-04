التاريخ يُنصف الاتحاد في مواجهات التعاون

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره التعاون، يوم غد الاثنين، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

والتقى الاتحاد والتعاون في 15 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، حيث حقق الفوز في 9 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات، وتعادل مرتين.

وقبل مباراة الاتحاد والتعاون المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، سجل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد 34 هدفًا في مرمى سكر القصيم، في حين اهتزت شباكهم بـ25 هدفًا.

وانتهت آخر مباراة جمعت بين الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين بفوز العميد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 30 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 مواجهات، وتعادل في 9 لقاءات وخسر 6 مرات.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام التعاون من أجل تحسين موقع العميد في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تذبذب النتائج خلال الفترة الماضية.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ28 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 مواجهات وتعادل في مثلهم، وخسر 8 مرات.







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