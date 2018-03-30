التايب ينفي إلغاء مباراة اعتزاله.. ويؤكد: الهلال الضيف الأبرز بالحفل

المواطن - مروة نبيل

نفى نجم كرة القدم الليبية ونادي الهلال السابق، طارق التايب، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء مباراة اعتزاله المُقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق التايب: “بخصوص ما يكتب على إلغاء مباراة اعتزال كلها كلام صحف، وأنا لم أُعْط أي تصريح إلى أي صحيفة وبعدين جلسنا في اجتماع أنا والشركة الراعية مع إدارة نادي الهلال واتفقنا على كده موعد على حسب جدول الفريق في الدوري وأبطال آسيا”.

وتابع نجم الهلال السابق: “وننتظر موافقة الهيئة العامة للرياضة للإقامة المباراة، وجلست مع أبو خالد الأستاذ رجاء الله السلمي ومن ناحية المبدأ موافقين على إقامة المباراة، وإن شاء الله عندي اجتماع مع معالي المستشار الفترة القادمة بإذن الله خطاب الموافقة”.

وواصل لاعب الهلال والمنتخب الليبي السابق تغريداته قائلًا: “بالنسبة الي يتكلمون ويقولون أفضل ما يلعب الهلال لأن وضعه الاقتصادي مو جيد أنا أكررها مليون مرة الهلال مشارك في اعتزال طارق التايب فقط لأَنِّي بعت حقوق المباراة إلى شركة أفكار سيتي ونادي الهلال لن يدفع أي مبلغ، وراح يكون الضيف البارز في حفل اعتزالي”.







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