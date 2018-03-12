التثبيت_الإلحاقي_للبنود أمل يراود آلاف المواطنين

المواطن - سعد البحيري

عبر العديد من موظفي البنود عن أملهم في أن يتم تثبيتهم ومساواتهم بغيرهم من موظفي الدولة.

وأطلق المغردون وسمًا على موقع تويتر بعنوان “التثبيت الإلحاقي للبنود ” عبروا فيه عن مطالبهم التي سبق لهم أن تقدموا بها.

وقال موظفو البنود إن التثبيت الذي هو حق أصيل لهم يحقق لهم الأمان الوظيفي ويوفر لهم الراتب الذي يفي باحتياجات أسرهم.

وأوضح المغردون أنهم يريدون أن تشتمل رواتبهم على العلاوات والبدلات وينشدون التثبيت بما يناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأشار المغردون إلى ان التوظيف على البنود في الأصل يتاح لحملة المؤهلات الابتدئية والمتوسطة أما الآن فأصبح يضم العديد من حملة المؤهلات العليا حسب قولهم.

وقال أحمد الجهني عبر الوسم الذي حلق في الترند السعودي خلال ساعات: العمل الشاق والراتب المتدني مع وجود مؤهل علمي وخدمة عملية سابقة ولكن يتم تعيينك على وظيفة راتبها متدن لسد الحاجة فهل هذا يرضي ولاة الأمر؟

وأضاف موظف آخر:” لنا 7 سنوات على ⁧البنود⁩ ونحن مثل غيرنا من الموظفين الرسميين نحمل مؤهلات والراتب 3000 ريال ومعظمنا متزوجون والديون تراكمت علينا”.

وأضافت موظفة أخرى : “أنا أخصائية علاج طبيعي بالتنمية حطوا أوراقي موظفة بس متطوعة بدون راتب وأكملت سنة دون أن أتسلم أي راتب، على أمل وطموح الترسيم”.

وأشار صاحب حساب “بلوسكاي” إلى أن تثبيت موظفي البنود لا يرهق الميزانية ولن تتحمل الجهات الحكومية أعباء إضافية كونهم يعملون تحت مظلة جهاتهم ورواتبهم تصرف من وزارة المالية.







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