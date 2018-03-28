التجارة تستقبل 2200 بلاغ ومخالفة لمواقع التجارة الإلكترونية خلال عام

المواطن - وليد الفهمي

كشفت وزارة التجارة عن رصد 2200 بلاغ بالمتاجر الإلكترونية خلال عام 2017، ما بين عدم الاسترجاع أو الاستبدال وتأخر استلام المنتج وتقليد العلامة التجارية.

ودعا المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين -في لقاء عقد مع جمعية حماية المستهلك- بالشراء والتعامل مع الصفحات أو الحسابات التي لديها شهادة معروفة أو سجل تجاري أو من المتاجر العالمية الموثوقة، لضمان الحق حال التعرض لأي مشكلة.

وأوضح الحسين أن وزارة التجارة تعمل حاليا على توفير الثقة والحماية اللازمة في التعاملات التجارية الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال من خلال مشروع “نظام التجارة الإلكترونية”.

وبين الحسين أنه من ضمن مقترحات نظام التجارة الإلكترونية؛ تشكيل لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع عقوبات رادعة تصل إلى غرامة مليون ريال مع شطب السجل التجاري وحجب المحل الإلكتروني مع بيان مخالفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن إحدى توصيات مشروع “نظام التجارة الإلكترونية” تحديد مدة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة تتراوح بين 7-15 يوما وفي حال تأخر تسليم المنتج عن المدة المحددة للنظام يحق للمشتري فسخ العقد وإلغاء البيع.

من جانبها كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، «ساما» أنها تعمل حالياً على مشروع يهدف إلى تفعيل استخدام بطاقات “مدى” في عمليات الشراء عبر الإنترنت، والدفع من خلال الأجهزة الذكيةMobile payments لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية، ونشر أجهزة نقاط البيع ذاتية الدفع الثابتة والمتحركة بقطاعات مركبات الأجرة، وعربات الطعام، ومحطات الوقود، وغيرها.







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