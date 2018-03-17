التجارة تنشر خبر تشهير أسبوعيًّا لمدة 7 أسابيع.. شاهد السبب
من حق المشهّر به التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا

التجارة تنشر خبر تشهير أسبوعيًّا لمدة 7 أسابيع.. شاهد السبب

2018/03/17
الساعة 10:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف متحدث وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة ستنشر خبر تشهير بمعدل كل أسبوع خلال الأسابيع السبعة القادمة في 7 شركات سعودية.

وأوضح الحسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد أن صدرت الأحكام القطعية بخصوص هذه الشركات.

 

وفي سياق متصل، قال المحامي أحمد المحيميد في حواره بالبرنامج: إن هناك شعرة دقيقة بين التشهير كعقوبة والتشهير كجريمة ومخالفة، وهو من حق الوزارة والهيئات الحكومية فقط، ولا يصلح قبل حكم قضائي.

وتابع: “لدينا إشكالية في موضوع التشهير أنه متفرق بين عدة أنظمة ووزارات وجهات.. والتشهير له لجان قضائية مختصة بوزارة التجارة، تصدر حكم مبدئي بعقوبة التشهير، ومن حق المشهّر به التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا من القرار قبل أن يكتسب الحكم القطعية”.

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