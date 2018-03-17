التجارة تنشر خبر تشهير أسبوعيًّا لمدة 7 أسابيع.. شاهد السبب

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف متحدث وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة ستنشر خبر تشهير بمعدل كل أسبوع خلال الأسابيع السبعة القادمة في 7 شركات سعودية.

وأوضح الحسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد أن صدرت الأحكام القطعية بخصوص هذه الشركات.

متحدث التجارة والاستثمار مع مفرح الشقيقي يعلن حصرياً لـ #برنامج_ياهلا أن الوزارة ستنشر خبر تشهير بمعدل كل أسبوع خلال الأسابيع السبعة القادمة في 7 شركات سعودية، بعد أن صدرت الأحكام القطعية بخصوصها@aalhusain@Mofareh5 pic.twitter.com/yzdAFaQ1kG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 17, 2018

وفي سياق متصل، قال المحامي أحمد المحيميد في حواره بالبرنامج: إن هناك شعرة دقيقة بين التشهير كعقوبة والتشهير كجريمة ومخالفة، وهو من حق الوزارة والهيئات الحكومية فقط، ولا يصلح قبل حكم قضائي.

وتابع: “لدينا إشكالية في موضوع التشهير أنه متفرق بين عدة أنظمة ووزارات وجهات.. والتشهير له لجان قضائية مختصة بوزارة التجارة، تصدر حكم مبدئي بعقوبة التشهير، ومن حق المشهّر به التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا من القرار قبل أن يكتسب الحكم القطعية”.







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