التحالف يكشف تفاصيل اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه نجران

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه “في تمام الساعة الـ 10:16 دقيقة من صباح اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة”.

وأفاد العقيد المالكي بأن “الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان؛ حيث تم اعتراض الصاروخ وتدميره -ولله الحمد- من قِبَل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية، ونتج عنه -بحسب المعلومات الأولية- إصابة مقيم من الجالية الهندية بإصابة طفيفة”.

وأضاف المالكي أن “هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدًا أن “ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :