الترجي التونسي يتأهل لمجموعات أبطال إفريقيا

المواطن – متابعة

تأهل فريق الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأحد، إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتغلب الترجي بصعوبة على ضيفه غورماهيا الكيني بهدف دون رد في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.

وجاء تأهل الترجي لمرحلة المجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

دخل الترجي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 21 عبر أنيس البدري.

بعدها بحث لاعبو غورماهيا الكيني عن فرصة إدراك التعادل، في الوقت الذي كثف فيه لاعبو الترجي من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :