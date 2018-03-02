الترجي يغرّد خارج السرب في الدوري التونسي

المواطن – عبدالناصر سيد

واصل فريق الترجي الرياضي تغريده خارج السرب والحفاظ على قمة ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم بعدما تغلب على الاتحاد المنستيري بهدف نظيف في الجولة العشرين للمسابقة المحلية.

ويدين الترجي بالفضل في تحقيق الفوز إلى طه ياسين الخنيسي الذي تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42.

ويُعَد هذا الانتصار مهمًا للترجي الرياضي، حيث جعله يدعم مكانه في صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند 33 نقطة في المركز الخامس .

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز الملعب التونسي على أولمبيك مدنين بهدف دون رد، وبنفس النتيجة، تغلب الملعب القابسي على البنزرتي، ونجم المتلوي على مستقبل قابس.







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