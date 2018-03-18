التشهير بشركة سيارات غدًا تأخرت في توفير قطع الغيار 29 يومًا

المواطن- الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة ستشهر يوم غد الاثنين بشركة سيارات لم تلتزم بخدمات ما بعد البيع.

وأوضح الحسين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الشركة تأخرت في توفير قطع الغيار لمدة تزيد عن 29 يومًا، حيث صدر بحقهم حكم قضائي من المحكمة الإدارية في الرياض بالغرامة المالية عليهم والتشهير بهم على نفقتهم.

ويوم أمس أكد المحامي أحمد المحيميد، في حواره ببرنامج يا هلا على روتانا خليجية، أن هناك شعرة دقيقة بين التشهير كعقوبة والتشهير كجريمة ومخالفة، وهو من حق الوزارة والهيئات الحكومية فقط، ولا يصلح قبل حكم قضائي.

وتابع: “لدينا إشكالية في موضوع التشهير أنه متفرق بين عدة أنظمة ووزارات وجهات.. والتشهير له لجان قضائية مختصة بوزارة التجارة، تصدر حكم مبدئي بعقوبة التشهير، ومن حق المشهّر به التظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يومًا من القرار قبل أن يكتسب الحكم القطعية”.







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