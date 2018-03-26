التشيك تحقق فوزًا كاسحًا على الصين برباعية في بطولة ودية

المواطن – متابعة

حقق المنتخب التشيكي، اليوم الإثنين، فوزًا على مضيفه الصيني بأربعة أهداف لهدف في بطولة كأس الصين الدولية الودية لكرة القدم.

وبذلك، انتزع المنتخب التشيكي المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة الدولية.

وتقدّم المنتخب الصيني بهدف سجله فان سياو دونج في الدقيقة الخامسة، وتعادل المنتخب التشيكي بهدف سجله توماس كالاس في الدقيقة 58.

وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني للتشيك في الدقيقة 59، ثم أحرز ميشيل كرمنسيك، الهدف الثالث في الدقيقة 61، قبل أن يختتم بافيل كاديرابيك أهداف المنتخب التشيكي في الدقيقة 79.







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