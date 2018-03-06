التعادل يحسم مباراة #الهلال_الريان في الرياض

المواطن - الرياض

تعادل نادي الهلال بشق الأنفس مع ضيفه الريان القطري؛ بهدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح نادي الريان القطري التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب محسن متولي.

وحاول نادي الهلال تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول؛ وذلك لتفادي الخسارة والتفكير في إحراز الهدف الثاني في الشوط الثاني، ولكن دون جدوى.

ولم ينجح الهلال في التسجيل حتى انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الريان بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تحسّن أداء الهلال قليلًا وهاجم بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل.

تمكن المدافع عبدالله الزوري من تسجيل الهدف الأول لنادي الهلال بطريقة جميلة في الدقيقة الـ59 بطريقة أكثر من رائعة.

وضغط الهلال بقوة، وكاد أن يسجل الثاني خلال إحدى هجماته في الشوط الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل تألق كبير من حارس مرمى نادي الريان.

انتهت المباراة بتعادل الهلال مع الريان بهدف لكل فريق، في مباراة أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

تُقام مباراة الهلال والريان في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا يوم 12 مارس الجاري خارج المملكة العربية السعودية.

أصبح رصيد الهلال بعد التعادل نقطتين، بينما أصبح رصيد الريان 3 نقاط.







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